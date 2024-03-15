Неделя в Геленджике в режиме "все включено" обойдется в 60 тысяч рублей

Россиянам назвали стоимость путевок "олл инклюзив" в Геленджик в 2024 году
Фото: freepik.com
Популярность Геленджика на лето 2024 года ничуть не ниже, чем у Сочи или Анапы

В этом году российские курорты снова популярны – после начавшихся проблем с Турцей и другими зарубежными местами отдыха туристы обратили внимание на родную страну. Геленджик популярен не менее традиционных Анапы или Сочи. В самых востребованных отелях на некоторые даты уже все забито.

Туроператоры раскрыли, сколько будет стоить тур по системе "олл инклюзив" в Геленджик. Бронируют поездки сюда, как и на другие черноморские курорты, в период ранних продаж, и в этом году активнее, чем в прошлом. Причем заявки идут и на летний период, и на межсезонье (в частности, длинные выходные в праздники). Чаще всего приезжают на 9-10 ночей.

Охотнее берут туры на июль или август, однако в этом году нестандартно покупают путевки на конец весны – начало лета и на осень. Уже есть даже брони на октябрь. Период раннего бронирования заканчивается в марте, однако еще есть время застолбить самые востребованные курортные объекты с десятипроцентной скидкой.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены стали выше примерно на 15%. В Геленджике не так чтобы много предложений с "олл инклюзив", однако все же найти подобную услугу можно. В основном в этот город едут семьи с детьми, поэтому полный пансион пользуется большим спросом, как и жилье в 3-4 звезды.

Что касается отелей, то их в Геленджике немного, к тому же больше мини-гостиниц, чем заведений с крупной инфраструктурой.

Недельный тур, по словам туроператоров, обойдется примерно в 60 тысяч рублей на двоих (без учета проезда до места отдыха). Хотя в зависимости от класса жилья и системы питания цифра может вырасти и до 90 тысяч рублей.

Ранее мы писали, в каких городах планируют провести весну россияне.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
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