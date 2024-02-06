Туроператоры раскрыли стоимость отдыха в Турции летом 2024 года

Туроператоры раскрыли стоимость отдыха в Турции летом 2024 года
Фото: freepik.com
АТОР определяет средний чек на отдых в 102-122 тысячи рублей на человека

Десятидневный отдых в Турции с пакетом "все включено" летом-2024 обойдется немногим дороже прошлого: в районе 102-122 тыс. рублей с одного туриста.

Раннее бронирование идет успешнее, чем зимой 2023 года. На сегодня реализовано 10-20% общего количества летних туров в эту страну. Туроператоры говорят, что это связано с тем, что эту опцию открыли раньше, а реестр городов вылета стал больше.

Мотивирует туристов на покупку понравившегося им тура как можно раньше и возможность оплаты частями, очень популярная у отдыхающих. Такая опция дает возможность заплатить не одним махом всю сумму, а в несколько приемов: примерно десятая или пятая часть стоимости сразу, остальное по удобному графику, но не позже чем за полмесяца до вылета.

Что касается скидок на гостиницы, то они зависят от каждого конкретного объекта и даты бронирования. Размер скидки может варьироваться в диапазоне от 5 до 57 процентов. Турецкие отельеры сделали вывод из ошибок прошлого года, когда им пришлось быстро снижать цены уже в сам сезон, чтобы привлечь российских туристов. Кроме того, игроки рынка скептически оценивают возможность внезапного обвала "горящих" путевок в солнечную страну.

Ранее мы писали, какой город любители путешествий по России оценивают как самый бюджетный.

Источник: Ассоциация туроператоров ✓ Надежный источник
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