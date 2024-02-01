Эксперт назвал самый бюджетный курорт для отдыха россиян летом

В этой стране приятный климат и теплое море

Отдохнуть спокойно в красивом месте, да еще и бюджетно — сейчас это задачка не из простых. Однако опытные турагенты нашли оптимальную вариант, куда можно отправиться летом и не потратить много денег. Так, специалист по туризму Николай Мельник заявил, что Абхазия – одна из самых бюджетных стран для летнего отдыха в этом году.

"Если бы у нас был открыт Крым на полетной программе, то был бы дешевле Крым, но пока дешевле Абхазия", – поделился Николай.

Эксперт рассказал, что выбор экономичных курортов сейчас совсем небольшой: Краснодарский край, Турция и приграничная Абхазия. Пакеты на отдых в этих местах, по словам специалиста, уже начали предлагать россиянам. Если же хочется провести время на море, не выезжая за пределы страны, то лучшим выбором будет Очамчира, посоветовал эксперт в сфере туризма.

Помимо этого Мельник рассказал, что будут предложения посетить Египет и Арабские Эмираты. Однако спрос на эти страны ожидается низким, так как для летнего отдыха они не подходят — слишком жаркий климат.

Ранее стало известно, что россиянам снова стал доступен популярный курорт, который был закрыт из-за пандемии.