Эксперт назвал самый бюджетный курорт для отдыха россиян летом

Эксперт назвал самый бюджетный курорт для отдыха россиян летом
Фото: freepik.com
В этой стране приятный климат и теплое море

Отдохнуть спокойно в красивом месте, да еще и бюджетно —  сейчас это задачка не из простых. Однако опытные турагенты нашли оптимальную вариант, куда можно отправиться летом и не потратить много денег. Так, специалист по туризму Николай Мельник заявил, что Абхазия – одна из самых бюджетных стран для летнего отдыха в этом году. 

"Если бы у нас был открыт Крым на полетной программе, то был бы дешевле Крым, но пока дешевле Абхазия", – поделился Николай.

Эксперт рассказал, что выбор экономичных курортов сейчас совсем небольшой: Краснодарский край, Турция и приграничная Абхазия. Пакеты на отдых в этих местах, по словам специалиста, уже начали предлагать россиянам. Если же хочется провести время на море, не выезжая за пределы страны, то лучшим выбором будет Очамчира, посоветовал эксперт в сфере туризма. 

Помимо этого Мельник рассказал, что будут предложения посетить Египет и Арабские Эмираты. Однако спрос на эти страны ожидается низким, так как для летнего отдыха они не подходят  —  слишком жаркий климат. 

Ранее стало известно, что россиянам снова стал доступен популярный курорт, который был закрыт из-за пандемии.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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