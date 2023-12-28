Россиянам вернули доступ на популярный курорт

Приостановленные из-за пандемии рейсы на остров возобновились

На днях состоялся первый рейс "Аэрофлота" из Шереметьева в Санью (Китай, остров Хайнань). Наконец возобновились прямые полеты на любимый россиянами китайский остров, куда из-за пандемии закрыли доступ на несколько лет. Теперь нашим соотечественникам вернули возможность загорать на знойном курорте.



Популярное у российских туристов направление изрядно подзабылось за четыре года, так что перед вылетом не помешает освежить информацию об острове. Теперь, когда на остров Хайнань снова начали летать самолеты, посетить остров можно будет без проблем.

На первых порах регулярные авиарейсы будут еженедельными (по средам), со временем добавится воскресный вылет. Перевозить пассажиров будут лайнеры Airbus A330. По обзору цен становится ясно, что лететь на остров Хайнань гораздо выгоднее с помощью туроператора. Приобретенные туры, куда включены проживание, перелет, багаж, трансфер и страховка обойдутся примерно в 76 тысяч с человека при условии покупки тура на двоих. Для россиян, которые прибывают на Хайнань прямыми рейсами без пересадки в Китае, работает безвизовый режим.



Ранее мы писали о том, что зимний Сочи по-прежнему пользуется популярностью у российских туристов.

