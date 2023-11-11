Магнетизм и деньги: как в Египте "разводят" российских туристок

Живущая в этой стране россиянка поделилась историей хабибизма

Явление хабибизма в Египте популярно еще с девяностых годов. Живущая здесь россиянка рассказывает, как наших туристок очаровывают и разводят на подарки и деньги хабибы.

Название метод получил от слова из арабского языка. "Хабиби" – любимая (ый). Он представляет собой огромный перечень способов, достойных Остапа Бендера. Только жертвами "сравнительного честного отъема денег" становятся исключительно прекрасные дамы. Причем как европейки, так и российские путешественницы.

Как правило, рассказывает автор канала, хабибы весьма опытны им применяют самые разные способы обработки с глубоким знанием психологии. Они понимают, когда можно честно предложить торгово-денежные отношения, а когда надо завесить даме уши порезанными в лапшу высокими материями и признаниями в безумной и красивой любви. Европейки чаще предпочитают первое, цинично не веря в любовь от юных Аполлонов, а вот российские женщины, увы, покупаются.

Тем более что опытный хабиб никогда не начинает требовать с дамы подарки, а наоборот, одаривает ее сам. И чем грандиознее замыслы обольстителя, тем крупнее его вложения в женщину на первом этапе. Порой они прокалываются на ерунде, но часто случается, что женщины покупаются на уловки египетских мужчин, которые отличаются природным магнетизмом и умением обволакивать даму жаркими ухаживаниями.

Цель у хабибов проста: материальное обогащение за счет жертвы. Неважно, деньги или подарки, главное – получить. Случается, что выпрашивают на больных родственников или какие-то другие цепляющие цели. Но, получив свое, "влюбленный" египтянин тут же исчезает. Длительностью такие романы обычно не отличаются.

Несмотря на то, что хабибизм процветает много лет и написана масса всяких разоблачающих и предупреждающих текстов, хабибы находят доверчивых дам, верящих в сказку о настоящей любви со знойным египетским мачо.

Раньше мы писали, что из-за военных действий в Израиле цены на отдых в Египте резко упали.

