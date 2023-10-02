Какие опасности поджидают туристов на популярном у россиян курорте

В АТОР сделали заявление

В минувшую субботу, 30 сентября, отечественные авиакомпании возобновили прямые рейсы в Гоа. Этот индийский штат пользуется огромной популярностью у россиян. Однако их там могут ожидать серьезные опасности.

С предупреждением для туристов выступил в АТОР. Путешественникам напомнили о правилах безопасности во время отдыха. В частности, угрозу для россиян представляют санитарные условия в Гоа, а точнее антисанитария, характерная для многих регионов Индии.

Так, туроператоры призвали граждан перед полетом на популярный курорт сделать все рекомендованные прививки. Кроме того, на месте необходимо регулярно мыть руки – в Индии сильно распространены инфекции, бьющие по пищеварительной системе человека.

Также предупреждения АТОР коснулись и транспортной системы Индии. Так, туристов призвали отказаться от любимых ими скутеров. В Гоа зачастую можно угодить в аварию из-за хаотичного движения на дорогах.

Туроператоры обратили внимание, что популярность индийского курорта возрастет в зимний период. Россиян Гоа привлекает из-за дешевых билетов, простой процедуры оформления визы и развитой инфраструктуры на пляжах.

Ранее мы рассказывали о ценах на зарубежный отдых в ноябре. Наиболее дорогим направление для россиян стали ОАЭ.