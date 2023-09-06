Цены в популярной туристической стране Европы вызвали гнев у Артемия Лебедева

Блогер нецензурно выразился

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев, также известный как заядлый путешественник, посетивший почти все страны мира, высказался о ценах в одной европейском государстве, пользующемся популярностью у туристов из нашей страны.

Блогер был настолько шокирован стоимостью услуг в Швейцарии, что не смог выразить свой гнев без нецензурной лексики. С неподдельными эмоциями путешественника можно познакомиться на его страничке на RUTUBE.

"Цены, конечно, в Швейцарии абсолютно полный...", – подчеркнул Артемий Лебедев.

По его словам, завтрак туристу в этой европейской стране может стоить порядка ста долларов. Отели и транспорт, как отметил дизайнер, тоже очень дорогие.

Блогер рассказал, что посетил сразу несколько городов Швейцарии, однако россиянам не стоит ездить в это государство, если они желают сэкономить на отдыхе, уверен путешественник.

Ранее Артемий Лебедев уже сравнивал швейцарские города с российской столицей. Он также негативно оценил европейскую страну, что особенно заметно после жизни в Москве, заключил блогер.

Кстати, в сентябре многие россияне решили провести отдых на отечественных курортах. В частности, большой популярностью пользуется побережье Черного моря.

Почти 30% бронирований семей с детьми приходится на Сочи, далее следуют Анапа и Геленджик. Любители музеев и театров выбирают Северную столицу – она на четвертом месте.