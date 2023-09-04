Фекалии в Черном море вызвали омерзение у российских туристов

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Учебный год в России уже стартовал – миллионы школьников и студентов несколько дней назад сели за парты. Однако в последние дни лета родители старались вывозить своих чад на отдых, а туристы постарше к тому моменту перестали "вывозить" поведение детишек.
Так, отдыхающие в Сочи россияне пожаловались фекалии в Черном море. Всему виной неадекватные родители, которые тащат своих драгоценных наследников справлять большую нужду прямо в воду и ей же потом подмывают детей.
Туристка Татьяна Ежова подчеркнула, что трижды столкнулась с подобным явлением. Разумеется, фекалии вызвали у отдыхающей омерзение и она больше не купалась в море – отдых оказался испорчен.
"Маленьким детям разрешают какать в море, там же их подмывают", – отметила россиянка.
Другая туристка пожаловалась на бескультурных отдыхающих, которые слишком громко себя ведут на пляжах и публично выясняют отношения.
"На море многие ссорятся. Женщины недовольны детьми, мужья – женами", – подчеркнула Анна Солова.
Ранее мы рассказывали о другом курьезном случае, произошедшем на Черном море. Голые женщины на пляже Сочи вызвали дикий переполох у отдыхающих и стали предметом ожесточенных дискуссий в Сети.
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