Четыре особенности: за что россиян не любят в Таиланде

Четыре особенности: за что россиян не любят в Таиланде
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Правила поведения в королевстве являются довольно специфичными

Россияне очень любят путешествовать, даже в период жесточайших западных санкций и закрытия границ не перестают посещать различные страны мира. Одним из самых популярных направлений у граждан нашей страны остается Таиланд.

Важно помнить, что культура и ментальность тайцев сильно отличается от европейской, непосредственно российской и даже азиатской. Поэтому зачастую определенные манеры в поведении наших туристов не нравятся жителям Таиланда.

Живущий в Таиланде россиянин назвал четыре особенности наших граждан, которые местным кажутся странными или совсем неуместными. Блогер подчеркнул, что правила поведения в государстве Юго-Восточной Азии являются довольно специфичными.

Итак, на первом месте рукопожатия. Таец скорее всего ответит на протянутую руку из вежливости, однако восхищения этот жест у него не вызовет.

Кроме того, по словам автора, жители королевства негативно относятся к прикосновениям и стараются избегать физического контакта. К примеру, хлопать незнакомца по плечу совершенно неприлично.

Также тайцев не утраивает привычка россиян громко высказываться, а тем более ругаться в общественных местах. Наконец, жители Таиланда не любят признавать ошибки и извиняться за них, поэтому подобное поведение туристов им кажется странным.

Кстати, Королевство Таиланд планирует продлить безвизовый срок для путешественников из России.

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
По теме

Оскандалившемуся русофобу Калныньшу придумали достойную месть

Известная актриса пристыдила коллегу

Не предала страну: кто станет новой Примадонной вместо Пугачевой

Алла Борисовна навсегда разочаровала публику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей