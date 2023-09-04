Четыре особенности: за что россиян не любят в Таиланде

Правила поведения в королевстве являются довольно специфичными

Россияне очень любят путешествовать, даже в период жесточайших западных санкций и закрытия границ не перестают посещать различные страны мира. Одним из самых популярных направлений у граждан нашей страны остается Таиланд.

Важно помнить, что культура и ментальность тайцев сильно отличается от европейской, непосредственно российской и даже азиатской. Поэтому зачастую определенные манеры в поведении наших туристов не нравятся жителям Таиланда.

Живущий в Таиланде россиянин назвал четыре особенности наших граждан, которые местным кажутся странными или совсем неуместными. Блогер подчеркнул, что правила поведения в государстве Юго-Восточной Азии являются довольно специфичными.

Итак, на первом месте рукопожатия. Таец скорее всего ответит на протянутую руку из вежливости, однако восхищения этот жест у него не вызовет.

Кроме того, по словам автора, жители королевства негативно относятся к прикосновениям и стараются избегать физического контакта. К примеру, хлопать незнакомца по плечу совершенно неприлично.

Также тайцев не утраивает привычка россиян громко высказываться, а тем более ругаться в общественных местах. Наконец, жители Таиланда не любят признавать ошибки и извиняться за них, поэтому подобное поведение туристов им кажется странным.

Кстати, Королевство Таиланд планирует продлить безвизовый срок для путешественников из России.