Россиян порадовали увеличением безвизового срока в одну страну

Его продлят до трех месяцев

Лето неумолимо подходит к концу, однако россияне стремятся продлить теплый сезон и все ее планируют отдых, в том числе, заграничные поездки. И одна страна решила порадовать туристов.

Королевство Таиланд является одним из самых популярных направлений для россиян. Туристы любят государство Юго-Восточной Азии за приемлемые цены, теплую погоду, а также невероятной красоты побережье.

По данным местных СМИ, власти Таиланда приняли решение продлить безвизовый срок для путешественников из России. Как отмечает правительственный телеканал NBT, с данной инициативой выступил новоизбранный премьер-министр королевства.

На встрече с представителями туристического бизнеса глава кабмина предложить втрое увеличить для россиян максимальный срок пребывания в стране без необходимости оформлять визу.

Раньше граждане России могли без ограничений находиться в Таиланде 30 дней. Однако совсем скоро безвизовый срок вырастет до 90 суток.

"Россия – большой рынок въездного туризма в Таиланд", – подчеркнул премьер королевства.

По его словам, многие россияне приезжают в жаркую страну зимой и желают остаться до завершения холодного сезона, который превышает 30 дней.

Ранее мы сообщали, что туристы скупили билеты на осень в две страны.