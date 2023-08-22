Пора лететь: цены на популярный курорт рекордно обрушились

Выгодное предложение можно успеть урвать

Россияне четко ощущают на себе перераспределение туристических потоков и цен в новом сезоне. Специалисты по туризму обещают, что в этом году такие тенденции лишь продолжатся. Будет появляться много новых перспективных направлений, цены будут выгодно меняться, старые популярные курорты уйдут в прошлое.

Одной из самых излюбленных стран для отдыха среди россиян является Таиланд. Это место по-прежнему остается одним из самых востребованных. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) обрадовали хорошими новостями – с августа по начало сентября цены на путевки в эту страну значительно снизились. Она опустилась на 30% по сравнению с летним периодом. На сегодня цены на туры в Таиланд начинаются от 55 тысяч рублей за человека.

Самый бюджетный вариант проживания в Таиланде на 11 ночей в трехзвездочном отеле с завтраком можно купить сейчас примерно за 109 000 рублей на двоих. Туроператоры предупреждают, что такая тенденция сохранится недолго и может быть связана с подготовкой россиян к школьным будням.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что российских туристов напугали новой бедой.