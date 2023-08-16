Гражданам России стоит готовиться к худшему

Одна из самых обсуждаемых тем последний дней – изменение курса рубля. Помимо тех, кто планирует крупные покупки вроде недвижимости или автомобиля, насторожиться стоит всем, кто собирается отправиться в отпуск. Российских туристов напугали новой бедой и объяснили, чего им стоит ожидать.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, к чему именно стоит готовиться всем планирующим отдых. По его словам, в ближайшее время цены на международные перелеты заметно вырастут. Специалист предупредил, что обычно пересчет происходит по средам. Выходит, очень скоро все изменится, и стоимость на авиабилеты уже не будет прежней.

Как объяснил Мельник, россияне смогут ощутить изменение курса во время любых самостоятельных покупок для путешествия. Это касается не только перелетов, но и проживания, трансфера и многого другого. Однако есть и хорошие новости. По словам специалиста, на стоимости пакетов от туроператоров рост курса не скажется, ведь они закупают все заблаговременно.

Впрочем, как сообщил эксперт, рассчитывать урвать тур по вкусной цене не стоит до конца лета. По-настоящему дешевые предложения могут появиться только в том случае, если произойдет нечто непредвиденное.

"Сейчас активный сезон, август – самое дорогое время, никаких горящих туров в этот период нет", – предупредил специалист.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как теперь сэкономить на отдыхе. Эксперт поделилась с россиянами хитростями, которые помогут потратить меньше.