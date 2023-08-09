Китай сделал подарок российским туристам

Китай сделал подарок российским туристам
Фото: Zhang Keren/XinHua/www.globallookpress.com
Страна упростила визовый режим с Россией

До конца текущего года россияне смогут приехать в Китай в упрощенном формате – власти страны решили упростить визовый режим с Россией. Теперь при получении документа на въезд российским гражданам не потребуется сдавать отпечатки пальцев.

Подобное является "подарком" в рамках запуска механизма безвизового группового обмена между Россией и Китаем. Помимо туристической, мера будет распространяться на деловую, семейную, транзитную визу, а также документов для членов экипажей.

Согласно сообщению на сайте китайской дипмиссии в России, новые правила вступают в силу с 9 августа до 31 декабря 2023 года. 

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", действие безвизового соглашение между Россией и Китаем было приостановлено три года назад на фоне распространения пандемии коронавируса.

Источник: Посольство Китая в России ✓ Надежный источник
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