Китай сделал подарок российским туристам

Курс рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
- Кремль выступил с заявлением после обвала рубля
- Евро за 100: чем грозит населению России рухнувший рубль
До конца текущего года россияне смогут приехать в Китай в упрощенном формате – власти страны решили упростить визовый режим с Россией. Теперь при получении документа на въезд российским гражданам не потребуется сдавать отпечатки пальцев.
Подобное является "подарком" в рамках запуска механизма безвизового группового обмена между Россией и Китаем. Помимо туристической, мера будет распространяться на деловую, семейную, транзитную визу, а также документов для членов экипажей.
Согласно сообщению на сайте китайской дипмиссии в России, новые правила вступают в силу с 9 августа до 31 декабря 2023 года.
Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", действие безвизового соглашение между Россией и Китаем было приостановлено три года назад на фоне распространения пандемии коронавируса.
Когда и где будет похоронена великая актриса
Токио руководствуется известным принципом "а нас за шо?"