Как сэкономить на путешествии: лайфхаки опытных туристов

Как сэкономить на путешествии: лайфхаки опытных туристов
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
И на море побывать, и из-за трат не грустить

Летом 2023 года, когда цены на отдых в полюбившейся всем Турции взлетели до небес, путешественники готовы на все, лишь бы втиснуть в семейный бюджет хоть одну неделю на море. К счастью, опытные туристы в Сети готовы поделиться лайфхаками о том, как сэкономить на путешествии.

Разумеется, ради возможности обзавестись морским загаром придется чем-то пожертвовать. Первое, что приходит на ум – выбрать меньшую "звездность" отеля. Интерьер и шведский стол будут поскромнее, но все равно ведь большую часть дня туристы будут купаться и изучать окрестности.

Те же, кто знают, что на жаре лишатся аппетита, смогут использовать эту особенность своего организма с пользой. Например, выбрать отель, в котором кормят не три раза, а два, а то и вовсе один. Будет повод сходить в кафе, где подают настоящую местную еду или и вовсе заменить ужин на спелые фрукты из ближайшей лавки.

Тем же, кто не готов на подобные жертвы, останется только лишь сократить количество дней на море. Это, утверждают туристы, может помочь и сэкономить, и более активно провести имеющиеся в запасе ценные дни.

Но есть, разумеется, и иной способ не выйти за рамки бюджета: взглянуть на новые направления. Выбрать менее крупный город, либо же и вовсе отдать предпочтение России или Абхазии. Египет, согласно последним сведениям, лучше временно обойти стороной.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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