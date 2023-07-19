Россиян могут запретить поездки в Египет: все из-за неизвестной смертельной болезни

Пока что Роспотребнадзор ограничивается карантинными мерами

Вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Ольга Санаева проанализировала тревожную новость о решении Роспотребнадзора принять меры по усилению карантинного и санитарного контроля за авиарейсами из Египта из-за распространения неизвестной болезни в африканской стране.

Россиян, указала турэксперт, в принципе нелегко запугать, как показывает практика. Однако и у санитарно-эпидемиологической службы имеются веские основания для карантинных мер. На фоне таких негативных новостей. естественно, авиапотоки из желающих отдохнуть на заграничных курортах туристов снижаются. Однако это будет длиться недолго.

Санаева также прокомментировала возможность полного аннулирования туров из-за роста неизвестной болезни в Египте – по словам эксперта, туроператоры всегда готовы бороться за туристов. Поэтому потребности россиян в отдыхе постараются удовлетворить. Впрочем, с другой стороны, многое определяется отелем и самим туроператором – в таком случае необходимо отталкиваться от того, что указано в заключенном договоре.

Сам Роспотребнадзор опровергает слухи о появлении неизвестной египетской болезни в России.

А недавно мы писали, как вернувшаяся домой россиянка раскритиковала турецкие курорты, заявив, что отечественные пляжи не в пример лучшее.