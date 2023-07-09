"Хоть руку не отрубили": россияне в ужасе от отдыха за границей

Турция, Египет, ОАЭ и Тайланд не впечатлили туристов

Вернувшись из других стран, некоторые россияне утверждают, что ничего хорошего на заграничных курортах не увидели. Им не понравилось буквально все. Критика коснулась таких популярных направлений, как Турция, ОАЭ, Египет и Тайланд.

Россиянка Мария вернулась с турецкого курорта. Из всех впечатлений у нее осталось только то, что страна "дорогая и вонючая", а море "холодное и грязное". По ее словам, дома на российских пляжах гораздо лучше.

"Решать каждому: стоит или нет тратить 300 тысяч рублей на вонючий в прямом смысле этого слова курорт", – заявила она.

Другие россияне говорят, что турки пытаются максимально выжать из отдыхающих деньги, поэтому цены, несмотря на инфляцию в стране, зашкаливают.

На стоимость отдыха пожаловались и люди, которые вернулись из Египта. По их словам, в стране смотреть не на что, а нормальные экскурсии стоят баснословных денег.

В ОАЭ отдыхающим не понравилось, что распитие алкоголя в стране запрещено. В летнее время на улице стоит невероятная жара, поэтому на пляже разрешено находиться только два часа в сутки. Отдельно для них стало сюрпризом, что из ресторанов нельзя выносить купленную еду. Одна из отдыхающих была буквально в ужасе от того, как с ней разговаривал персонал.

"Мне такой выговор устроили, что я их обокрала на четыре джема! И пригрозили штрафом в следующий раз. Хорошо хоть руку не отрубили", – пожаловалась россиянка Алена.

В Тайланде туристы жалуются на антисанитарию. По их словам, на пляжах лежат огромные кучи мусора, которые никто не убирает. Дополнительно в стране есть риск подхватить инфекцию, из-за которой весь отдых проведешь рядом с туалетом, как и произошло с одной из групп отдыхающих из России.