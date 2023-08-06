Красивые пляжи и безопасно: россиянам открыли новое направление для туризма

Место еще неизведанное нашими туристами

Мир стремительно меняется, а вместе с ним и все сферы жизни современного человека. Особенно явные перераспределения испытывает на себе мировой туризм, ведь для россиян некоторые направления стали недоступны, а другие наоборот открыты.

Власти африканской страны Сьерра-Леоне предложили россиянам отдыхать у них, а не в Европе. Речь идет даже о возможности установки безвизового режима с Россией. Посол страны отметил, что у них лучшие в мире пляжи с белоснежным песком. Он отметил, что Европа не может похвастаться такими красотами.

Сьерра-Леоне – страна на западе Африки на берегу Атлантического океана, бывшая британская колония. Площадь государства составляет 72 тыс. км². Когда-то Сьерра-Леоне было популярным туристическим направлением, но было основательно забыто. Поездки туда долго осложняли гражданские войны и эпидемия лихорадки Эбола, но сегодня страна возрождается. Пока Сьерра-Леоне не так популярна среди россиян, но в ближайшем будущем это неизведанное и невероятно красивое место наверняка станет одним из самых любимых у наших граждан.

Здесь можно совместить потрясающий пляжный отдых с прогулками по национальным паркам и погружением в западноафриканскую культуру. В Сьерра-Леоне полно диких островов и густых тропических лесов, поражающих своей красотой. Также здесь проходит множество творческих фестивалей, а местная кухня удивит любого, даже самого избалованного гурмана.