Туда ни ногой: россияне перечислили самые опасные для отпуска страны

Среди них оказалась Турция

О том, какие страны считаются самыми комфортными для отдыха, пишут много. А куда ехать не стоит, чтобы долгожданный отпуск не обернулся катастрофой? Россияне перечислили самые опасные для туризма места, в которые их нога никогда бы не ступила.

На первое место, как ни странно, они поставили США – таких людей оказалось 53%. "Американская мечта", кажется, совсем не привлекает российских туристов. Любоваться Эйфелевой башней и есть круассаны во Франции посчитали опасным 43%. Третье место досталось Мексике – этого направления сторонятся 48% респондентов. Четвертое место разделили Тунис и Индия, а пятое место заняла Турция, куда, к слову, ежегодно отправляются тысячи соотечественников.

Россияне также рассказали, в каких местах они чувствовали бы себя безопасно. Более 70% считают, что на Мальдивах им ничего не грозит. Второе место в этом списке они отдали Сейшелы и ОАЭ, а на третьем месте расположился Китай.

Ранее "Утро.ру" публиковало рассказал одного из наших соотечественников, который побывал в Южной Америке. Отдых там он назвал "дорогим" и "бестолковым".