Дорогой и бестолковый отпуск: названо худшее место для заграничного отдыха

Дорогой и бестолковый отпуск: названо худшее место для заграничного отдыха
Фото: unsplash.com
Невкусная еда, минимум развлечений и странный отель

Сейчас самый разгар отпусков. Россияне решают, где провести долгожданный отдых, оценивая все плюсы и минусы. Кто-то выбирает российские курорты, а кто-то, несмотря на рост цен, отдает предпочтение другим странам. Один из наших соотечественников побывал в Южной Америке и назвал худшее место для заграничного отдыха. 

Речь пойдет о Венесуэле, куда автор отзыва отправился с 15-летней дочкой. Путевка в отель на Маргарите на 11 ночей обошлась семье в 180 тыс. рублей. Потратив эту сумму на четырехзвездочное жилье, мужчина оказался крайне недоволен. Начались проблемы после заселения в гостиницу. Попав в номер, отец и дочь увидели, что в туалете нет двери, а унитаз стоит прямо напротив кровати. В общем, никакого уединения.

В стоимость путевки был включен завтрак. Правда, не шведский стол, а меню, блюда в котором не менялись весь отпуск. Да, и вкус путешественников из России не привел в восторг. В кафе, расположенных рядом с отелем, ситуация была не лучше: ужин обходился дорого, но качество еды тоже не радовало. 

Развлечений ни в отеле, ни за его пределами нет. Прогуляться можно было по улице, которая имела заброшенный вид. На территории гостинице же по вечерам царила тишина. При таком раскладе отец и дочь могли бы проводить время за просмотром фильмов, но и тут беда – wi-fi в их номере просто-напросто не ловил. В итоге путешественники просто ложились спать в девять вечера. 

"Дорогой и бестолковый отпуск", – так описал свою поездку в Венесуэлу автор статьи. 

Источник: Тонкости туризма ✓ Надежный источник
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