Без визы: россиянам раскрыли способ отдохнуть в Европе

Одна страна до сих пор остается открытой

Несмотря на политические сложности между Россией и ЕС, россиянам до сих пор доступен отдых в европейских странах. Некоторые въезд и выдачу виз для граждан РФ приостановили, однако остальные не были настолько категоричны в этом вопросе. Глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал, как можно отдохнуть в Европе в текущих условиях.

Он указал, что до сих пор открытыми для россиян остаются Болгария, Испания, Италия и Греция. Для посещения этих стран потребуется оформить туристическую визу, что занимает больше времени, чем раньше.

Однако есть способ попасть в Европу без визы. Мохов напомнил, что Черногория не прекращала действие безвизового режима с Россией, поэтому отдхающим до сих пор свободен доступ на это направление отдыха.

Тем не менее, чтобы попасть в страну люди должны быть готовы – потратить на перелет потребуется примерно сутки. Сейчас прямых рейсов на курорт из российских городов нет, поэтому придется лететь в Стамбул, а оттуда добираться наиболее удобным рейсом.

Турэксперт дополнительно предупредил, что в текущих условиях стали мало выдавать многократных или длительных виз.

"Если раньше можно было оформить ту же самую кипрскую или испанскую на пять лет, то сейчас чаще выдают на три месяца либо вообще на период поездки", – подытожил Мохов.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что россияне массово пытались улететь с Кипра, скупая билеты в направлении России.

Как ранее указывал МИР24, Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных стран для отдыха у российских туристов. Возглавили список Мальдивы, Куба и Шри-Ланка.

По данным представителей АТОР, в среднем стоимость зарубежного отдыха для россиян выросла на 15%. Дешевле всего отдохнуть можно внутри России, а также в Египте и ОАЭ, сообщает "Свободная пресса".