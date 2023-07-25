Россияне в ужасе бегут с популярного курорта: все массово скупают билеты в Россию

Россияне в ужасе бегут с популярного курорта: все массово скупают билеты в Россию
Фото: Socrates Baltagiannis / dpa / www.globallookpress.com
Сразу в нескольких странах бушует стихия

Отпуск для тех россиян, кто в июле 2023 года выбрали для себя Грецию или Турцию, оказался безнадежно испорчен. Пожары охватили как остров Родос, так и леса несколько турецких городов, в числе которых оказался и любимый туристами Кемер.

Причинами тому стали и привычная в этих краях засуха, и антициклоны Цербер и Харон, которые уже раскалили всю Европу до отметки в 40 градусов. Выгоревшая и засохшая из-за активного солнца трава, готова вспыхнуть даже без брошенного на нее окурка. Хотя, надо признаться, и их нельзя исключать.

И, пусть местные и утверждают, что беспокоиться ни о чем, оказавшиеся в Греции и Турции туристы находятся в ужасе. Те, кто уже пребывает там, пытаются в срочном порядке выбраться на Родину, из-за чего большинство местных аэропортов набиты битком. Другие, кому не посчастливилось только что прилететь на отдых, выйдя из самолета, тотчас же бронируют себе билет обратно в Россию.

Казалось бы, разумным стал бы вопрос о том, что все столкнувшиеся с ЧП туристы должны вернуть свои деньги: многие копили на неделю у моря весь год, а некоторые и вовсе брали кредит. Но, увы...

Стало известно, что компенсаций за "огненный отпуск" в Греции и Турции туристы не дождутся. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с журналистами подчеркнул, что российские ведомства держит руку на пульсе ситуации. По словам министерств, угрозы россиянам нет, как и сообщений с просьбой о помощи.

"Все под контролем, ни о каких возвратах и компенсациях не может идти речь", – заявил эксперт.

Тем, кто отправился в Грецию или Турцию по туру, отельеры, в случае возникновения опасности, подыщут новое жилье. Ну а тем, кто оказался в охваченном пожарами Кемере или на Родосе своими силами, придется, увы, решать эту головоломку самостоятельно.

Источник: Woman ✓ Надежный источник
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