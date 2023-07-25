Огонь и землетрясение: на популярном у россиян курорте произошел "армагеддон"

Огонь и землетрясение: на популярном у россиян курорте произошел "армагеддон"
Фото: Christoph Reichwein / dpa /www.globallookpress.com
Туристы и местные жители в страшной опасности

Отправившиеся в Турецкий Кемер туристы оказались в смертельной опасности. Вокруг города полыхают лесные пожары, которые с каждым часом приближаются все ближе к зоне, где расположены отели, которые традиционно выбирают именно русскоговорящие отпускники.

Речь идет об отелях "Квинс Парк", "Фазелис Бей" и "Мираж", сообщает Телеграм-канал Baza. Пожары подошли настолько близко к их территории, что огонь и дым буквально виден из окон номеров.

Лесной пожар возник накануне вечером на дороге, соединяющий Кемер с Антальей. Распространился огонь так быстро из-за сильного ветра, сообщает телеканал "360".

На месте работают наряды турецких пожарных, которые пытаются сделать все возможное для того, чтобы остановить распространение огня. На место стянуты 6 машин быстрого реагирования, 8 цистерн с водой, 15 землеройных машин, а также множество пожарных бригад.

При этом ни местные власти, ни администрация отелей не считают, что текущая ситуация с лесными пожарами требует немедленной эвакуации туристов, делятся очевидцы. Хотя происходящее внешне напоминает настоящий армагеддон. 

 

Кроме провинции Анталья, в котором и располагается Кемер, лесными пожарами охвачены также Маниса и Кахраманмараш, который весной этого года уже столкнулся с серией небывалых и разрушительных землетрясений, передает МИР 24. В сумме тогда погибло более 49 тысяч человек, а пострадало более 160 000 человек.

Помимо прочего, европейские сейсмологи сообщают, что в Турции произошло землетрясение с магнитудой 5,4. О разрушениях и пострадавших неизвестно. 

Ранее специалисты предупреждали, что страна столкнется с рекордной жарой. Температура в некоторых регионах может подняться до 52 °C.

Источник: Телеграм, канал "Baza" ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Еще три года": в Китае указали на страшную для Запада деталь в решении Путина

Коалиция стран может потерпеть фиаско

Эрдоган сговорился с Киевом за спиной России

Турецкий лидер побеседовал с Зеленским

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей