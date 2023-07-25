Огонь и землетрясение: на популярном у россиян курорте произошел "армагеддон"

Туристы и местные жители в страшной опасности

Отправившиеся в Турецкий Кемер туристы оказались в смертельной опасности. Вокруг города полыхают лесные пожары, которые с каждым часом приближаются все ближе к зоне, где расположены отели, которые традиционно выбирают именно русскоговорящие отпускники.

Речь идет об отелях "Квинс Парк", "Фазелис Бей" и "Мираж", сообщает Телеграм-канал Baza. Пожары подошли настолько близко к их территории, что огонь и дым буквально виден из окон номеров.

Лесной пожар возник накануне вечером на дороге, соединяющий Кемер с Антальей. Распространился огонь так быстро из-за сильного ветра, сообщает телеканал "360".



На месте работают наряды турецких пожарных, которые пытаются сделать все возможное для того, чтобы остановить распространение огня. На место стянуты 6 машин быстрого реагирования, 8 цистерн с водой, 15 землеройных машин, а также множество пожарных бригад.

При этом ни местные власти, ни администрация отелей не считают, что текущая ситуация с лесными пожарами требует немедленной эвакуации туристов, делятся очевидцы. Хотя происходящее внешне напоминает настоящий армагеддон.

Кроме провинции Анталья, в котором и располагается Кемер, лесными пожарами охвачены также Маниса и Кахраманмараш, который весной этого года уже столкнулся с серией небывалых и разрушительных землетрясений, передает МИР 24. В сумме тогда погибло более 49 тысяч человек, а пострадало более 160 000 человек.

Помимо прочего, европейские сейсмологи сообщают, что в Турции произошло землетрясение с магнитудой 5,4. О разрушениях и пострадавших неизвестно.



Ранее специалисты предупреждали, что страна столкнется с рекордной жарой. Температура в некоторых регионах может подняться до 52 °C.