Пережившую "апокалипсис" Турцию ждет новая беда

Пережившую "апокалипсис" Турцию ждет новая беда
Турция. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Страну не покидают природные катаклизмы

Не успела Турция оправиться от страшного землетрясения, произошедшего несколько месяцев назад, как синоптику предрекают новые беды. Напомним, в феврале в исламской стране произошло разрушительное стихийное бедствие. После землетрясения, мощность которого доходила до 7,8 балла, ряд городов страны превратился в руины. Страна пережила настоящий "апокалипсис", дома складывались словно карточные домики, погибли почти 46 тысяч человек. 

Синоптики предрекают Турции новые беды уже этим летом. В некоторых провинциях страны начнется аномальная жара. Уже сейчас в ряде регионов температура воздуха достигает 52°. В стране бушуют лесные пожары, и ситуация может усугубиться.

Сейчас в Анталье температура воздуха достигает 39°, ожидается 43°, в Мармарисе 35°, ожидается повышение температуры до 42°, в Бодруме 34°, ожидается 40°. В ночные часы температура воздуха не будет опускаться ниже отметки 30°.

Кроме того, Турции предсказывают возможное новое разрушительное землетрясения, причем на этот раз в Стамбуле. Об этом ранее заявила зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. Она предостерегла россиян от поездок в опасную зону отдыха. 

Ранее "Утро.ру" сообщало, как "поймать" самые дешевые авиабилеты. Для этого существует несколько простых хитростей. 

Источник: РИА Новости/ Telegram ✓ Надежный источник
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