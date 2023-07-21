Пережившую "апокалипсис" Турцию ждет новая беда

Страну не покидают природные катаклизмы

Не успела Турция оправиться от страшного землетрясения, произошедшего несколько месяцев назад, как синоптику предрекают новые беды. Напомним, в феврале в исламской стране произошло разрушительное стихийное бедствие. После землетрясения, мощность которого доходила до 7,8 балла, ряд городов страны превратился в руины. Страна пережила настоящий "апокалипсис", дома складывались словно карточные домики, погибли почти 46 тысяч человек.

Синоптики предрекают Турции новые беды уже этим летом. В некоторых провинциях страны начнется аномальная жара. Уже сейчас в ряде регионов температура воздуха достигает 52°. В стране бушуют лесные пожары, и ситуация может усугубиться.

Сейчас в Анталье температура воздуха достигает 39°, ожидается 43°, в Мармарисе 35°, ожидается повышение температуры до 42°, в Бодруме 34°, ожидается 40°. В ночные часы температура воздуха не будет опускаться ниже отметки 30°.



Кроме того, Турции предсказывают возможное новое разрушительное землетрясения, причем на этот раз в Стамбуле. Об этом ранее заявила зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. Она предостерегла россиян от поездок в опасную зону отдыха.

Ранее "Утро.ру" сообщало, как "поймать" самые дешевые авиабилеты. Для этого существует несколько простых хитростей.