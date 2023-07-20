Как купить авиабилеты в несколько раз дешевле: простая хитрость

Существуют дни, когда цены не успевают отредактировать

Одним из самых распространенных способов сэкономить на путешествии является выгодная покупка авиабилетов. Цены на них колеблются в зависимости от многих факторов, и в одном самолете рядом могут сидеть пассажиры, купившие билеты совершенно по разной цене.

Порой люди по несколько дней, а то и месяцев мониторят рынок авиабилетов в поисках выгодных вариантов. Особенно этот вопрос актуален, когда речь идет о поездке для целой семьи.

Эксперты назвали факторы, влияющие на ценовую политику авиабилетов. Оказывается, при снижении курса рубля авиабилеты выгоднее приобретать по вторник, а при растущем курсе – в среду. Это объясняется тем, что пересчет стоимости авиабилетов согласно курсу валют осуществляется в ночь со вторника на среду.

Есть еще одна хитрость для покупки дешевы авиабилетов. Ночью и вечером тоже есть выгодные варианты, но в данном случае речь идет только о будних днях.

Кроме того, эксперты советуют путешественникам искать распродажи от авиакомпаний и агрегаторов. Для этого можно подписаться на их рассылку и мониторить диапазон цен.

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