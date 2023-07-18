Самый бюджетный отдых до конца лета: названы две жаркие страны

Названы самые выгодные напрвления

На фоне стремительно меняющейся общемировой обстановки и изменения курсов валют, а также разгула непогоды многие россияне столкнулись перед непростым выбором: где выгоднее отдохнуть этим летом? Привычные маршруты оказались недоступными по ряду причин, приходится выбирать новые направления.

Эксперты проанализировали туристический рынок и назвали самые выгодные предложения для отдыха россиян оставшимся летом. Специалисты платформы OneTwoTrip пришли к выводу, что россияне выгодно отдохнуть в Египте и во Вьетнаме до конца этого лета, сообщает RT.

Цена на проживание к отелях класса "три звезды" в этих двух жарких странах оказалась самой выгодной. Стоимость ночевки в отеле Каира варьируется от тысячи рублей в сутки. В Нячанге цена составила примерно столько же, в Баку от двух тысяч рублей, сообщает "Общественная служба новостей".



Стоимость менее трех тысяч рублей за ночь составляет в таких городах как Бангкок, Паттайя и Пхукет, а также Куала-Лумпур и Бишкек.

Чуть дороже отдохнуть можно в Тбилиси и Бухаре, а также в Астане. В этих городах переночевать можно за три тысячи рублей и чуть выше. Чуть меньше пяти тысяч рублей остановиться можно в Новом Афоне и Ташкенте. В Ереване переночевать можно за 4,3 тысячи рублей. В Мехико стоимость ночевки обойдется в 4,6 тысячи рублей. В Шарм-эш-Шейхе и Бухаресте около пяти тысяч рублей за ночь.