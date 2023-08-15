За границей придумали хитрый способ гнать туристов взашей

За границей придумали хитрый способ гнать туристов взашей
Фото: www.unsplash.com
Местным не нравится, что страна превратилась в мекку для путешественников

В то время как туристы стараются найти любую возможность хорошенько отдохнуть за границей, жители популярных курортов бьют тревогу. Многим очень не нравится, что их место проживания превращается в зону, переполненную иностранными путешественниками. На некоторых курортах даже решились пойти на крайние меры.

Испанская Майорка всегда вызывала особый интерес у путешественников. Белоснежные пляжи и лазурная вода привлекают людей к этому курорту. Однако такой активный интерес со стороны иностранцев весьма раздражает местных. Крайне недовольные активисты придумали хитрый план, как снизить число гостей острова.

Так, в некоторых особенно популярных у зарубежных туристов локациях появились плакаты тревожного содержания. На английском языке на билбордах указано, что купание в этом месте запрещено. В некоторых случаях даже пишут, что недалеко от берега можно повстречаться с опасными медузами*, которые, как известно, могут сильно обжечь купающегося.

Казалось бы, подобного рода плакаты – забота о туристах. Однако, на деле все оказалось совсем не так. Параллельно с плакатами-страшилками были обнаружены такие же билборды, где уже на каталанском языке было указано, что предостережение является шуткой. Оказалось, что такие плакаты всего лишь способ прогнать взашей надоевших местным жителям туристов.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как банда обезьян столкнула туриста в пропасть.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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