В Таиланде банда обезьян столкнула туриста в 50-метровую пропасть

Животные становятся все агрессивнее

В последнее время в информационном пространстве часто появляются новости о небывалой агрессии макак на тайских курортах. Обезьяны настолько обнаглели, что средь бела дня нападают на туристов, отнимают у них вещи и воруют продукты. Одна банда особо злобных животных превзошла других мохнатых преступников.



Страшная трагедия произошла на одном из тайских курортов. Там банда обезьян в прямом смысле слова напала на несчастного туриста. Молодой человек гулял в национальном парке и любовался местными красотами. В какой-то момент мужчине потребовалось остановиться по нужде.

Молодой человек подошел к краю обрыва, где справил свои физиологические потребности. По какой-то причине поведение туриста привело в неистовство находящуюся рядом банду обезьян. Они напали на парня. Путешественника застала врасплох такая неожиданная агрессия, он пытался отбиться от злобных обезьян, однако в конце концов животные столкнули его в 50-метровую пропасть.

К счастью, мужчине удалось выжить, однако он получил очень серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. За жизнь жертвы агрессивных обезьян борются сотрудники местной больницы.

К слову, ранее "Утро.ру" публиковало видео, на котором макаки-преступники крадут продукты из оставленного без присмотра рюкзака.