ОПГ из обезьян-воров перепугала народ – видео

ОПГ из обезьян-воров перепугала народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Животные далеко не всегда милы и приветливы

Видеоролики с животными давно пользуются особой популярностью в социальных сетях. Забавные видео с милыми котиками и собачками набирают огромное количество просмотров и лайков. Однако представители животного мира далеко не всегда милые очаровашки. Публику весьма удивило поведение хитрых обезьян.

Судя по всему, видеоролик снят на одном из тропических курортов. Ничего не подозревающие туристы решили хорошенько отдохнуть и отправились в экзотическую страну. На одну из экскурсий люди прихватили рюкзак с нужными вещами и закусками. Именно он привлек внимание мохнатых.

Большая сумка осталась стоять на земле, а хозяева отвлеклись. На бесхозный предмет тут же обратили внимания хитрые обезьяны. К рюкзаку ринулась целая группа животных. Надо полагать, что ОПГ из обезьянок давно промышляет воровство. Звери, недолго думая, расстегнули рюкзак, и толпой кинулись вытаскивать из него еду.



Агрессивное поведение пушистых преступников перепугало народ. В комментариях пользователи социальных сетей отмечают, что никогда не хотели бы встретиться с такими наглыми зверями.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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