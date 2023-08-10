Европейские туристы передрались за бесплатные лежаки на курорте

Обстановка на пляжах критическая

На испанских пляжах развернулась масштабная битва за бесплатные лежаки между отдыхающими из Германии и Великобритании. В это пришлось вмешаться местным чиновникам, поскольку конфликт набирал серьезные обороты, сообщае Mirror.

Бесплатные лежаки доступны отдыхающим Малаги и Тенерифе лишь ранним утром. Поэтому некоторые туристы приходят по ночам, накидывают на них полотенца, чтобы спокойно прийти к забронированному месту отдыха в любое время. Цена в примерно 500 рублей за кресло их категорически не устраивает.

Как правило, на такие уловки идут британцы, которые позже в соцсетях, не стесняясь, рассказывают, как они напакостили немцам. Граждане Германии, привыкшие строго соблюдать правила, такими действиями крайне возмущены – туристы пытаются донести до жителей Королевства, что в отеле запрещена бронь шезлонгов заранее, но те глухи к их крикам.

В итоге немцы решили вступить в борьбу. Ранним утром они вместе с британцами несутся к шезлонгам, сломя голову, сталкивая друг друга в бассейны и устраивая рукопашные схватки.

"Раньше говорили, что худшими туристами были немцы. Но теперь кажется, что британцы хуже всех", – рассказывают очевидцы в отелях.

В итоге туристы начали воровать лежаки возле бассейнов или на пляже в собственные номера и спускаться к воде уже со своим местом для отдыха. На все возмущения персонала туристы попросту начинают кричать и размахивать полотенцем, отгоняя всех от себя подальше.

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