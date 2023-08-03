Хватают за руки и морят голодом: россиянка описала сервис в одном турецком отеле

Отдых в отеле был испорчен

В последнее время российские туристы все чаще жалуются на некачественный сервис на турецких курортах. Цены на туры растут, но уровень обслуживания в отелях падает. И ладно бы речь шла о простой поломке кондиционера или пересоленном стейке – нет – проблема намного серьезнее.

Время от времени в социальных сетях всплывают ролики от отдыхающих из России. Шокирующие кадры с рукоприкладством туристы снимают на пляжах, в клубах и даже в отелях. Своей негативной историей поделились даже популярные тревел-блогеры Ксюша и Александр.

На своем ютуб-канале россияне рассказали об отдыхе в четырехзвездочном турецком отеле. Туристы пожаловались на ужасный сервис. К примеру, в ресторане больше нельзя брать еду самостоятельно.

Меню стало очень скудным. Из мяса можно найти разве что котлеты. И то из должен выдать вам повар. А за нарушение правила турки не стесняются проявлять физическую силу.

Отдыхающие пришли в ужас, когда повар ресторана при отеле грубо схватил за руку ребенка, потянувшегося за едой на раздаче. У малинкой девочки на руке остался след, уточнили россияне.

Примечательно, что негативное отношение к российским в туристам в Турции возросло на фоне охлаждения политических контактов двух стран. Главная проблема – зерновая сделка. Москва заняла принципиальную позицию, которая не устраивает Анкару. Об этом Владимир Путин и Реджеп Эрдоган говорил 2 августа по телефону.