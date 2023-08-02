Зерновая дипломатия: о чем договорились Путин и Эрдоган

Турецкая сторона сообщила о предстоящем визите президента России

В среду, 2 августа, состоялся телефонный разговор между лидерами России и Турции. К содержанию беседы двух президентов приковано внимание всего мира, ведь после грандиозного международного скандала политики долгое время не контактировали лично.

Владимир Путин, по данным американской прессы, игнорировал даже звонки Реджепа Эрдогана, который настоятельно добивается от Кремля возобновления зерновой сделки. Анкара в свою очередь ответила на решение Москвы сокращением объема импорта продукции.

Собственно, зерновая дипломатия турецкого лидера в очередной раз была отвергнута российской стороной. Владимир Путин изложил своему коллеге принципиальную позицию нашей страны относительно черноморских договоренностей.

Глава государства подчеркнул в беседе с Реджепом Эрдоганом, что российская часть "зерновой сделки" не достигла прогресса, а стало быть Москва не видит смысла в продлении договоренностей. К слову, Анкару данный сценарий не устраивает, так как он ослабляет турецкую экономику.

Российский лидер также отметил, что в Кремле прорабатывают варианты поставок зерна в наиболее нуждающиеся страны. По словам Владимира Путина, это может быть сделано, в том числе, на безвозмездной основе.

Кроме того, президенты договорились о продолжении контактов двух стран на различных уровнях. Личная встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана вскоре может состояться в Турции, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".