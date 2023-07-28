The WSJ: Путин игнорирует телефонные звонки Эрдогана

The WSJ: Путин игнорирует телефонные звонки Эрдогана
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidential Palace/www.globallookpress.com
Президент Турции до сих пор не может дозвониться

Российский лидер Владимир Путин игнорирует все предложения Турции о проведении переговоров о зерновой сделке. Как пишет WSJ, ссылаясь на собственные источники, Анкара ищет альтернативные способы решения проблемы, контактируя по этому вопросу с Москвой по иным каналам.

Источники издания утверждают, что Реджеп Тайип Эрдоган намеревался обсудить вопрос напрямую с Путиным в диалоге по телефону. Однако с этим возникли существенные проблемы. Анкара, к тому же, пытается давить на Москву по иным каналам – в обход президента страны.

"Вряд ли Путин доверяет ему так же, как и прежде. Полагаю, что Кремль уже ставит под вопрос образ мышления президента Турции. Что довольно необычно, Путин отказывается отвечать на телефонные звонки", – говорится в материале.

Издание отмечает, что Кремль принял однозначное решение по зерновой сделке после действий Анкары, нацелившейся на сотрудничество с Западом – одним из жестов Турции в сторону Европы стала передача Украине боевиков одного из террористических батальонов, а также потенциальное согласие на членство Швеции в НАТО.

WSJ также считает, что отказ России участвовать в черноморской инициативе может существенно охладить отношения РФ и КНР, которая входит в число импортеров украинского зерна.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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