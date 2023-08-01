Турция жестко ответила России на прекращение зерновой сделки

Между странами нарастает недопонимание

Отказ российской стороны от черноморской инициативы неблагоприятно сказался на турецкой экономике. Если раньше страна по сути представляла собой большой зерновой хаб, то после решения Москвы утратила эту позицию. Сразу после отказа России продлевать срок действия договоренности турецкая лира сильно упала, а экономика Турции столкнулась с серьезными испытаниями.

Некоторое время Анкара просила Владимира Путина изменить решение. В СМИ даже стали появляться "сливы" от турков, будто бы российский президент и правда согласился продлить зерновую сделку. Но позже в Кремле все опровергали, сделав на саммите Россия – Африка предложение, которое в перспективе поможет бедным странам справиться с нехваткой продовольствия.

Турция, в свою очередь, решила жестко ответить России на прекращение зерновой сделки. Как стало известно ранее, страна резко сократила объемы импорта российской продукции, почти вполовину, хотя в предыдущие периоды он только нарастал. Во многом аналитики связывают это с сокращением поставок российского минерального топлива на 20%, хотя некоторые эксперты объясняют все, в том числе, политическими причинами.

"Конечно же, сказывается ситуация с зерновой сделкой и сокращением этого вида экспорта", – утвреждает экономист Никита Масленников.

С экономической точки зрения на объемы товарооборота повлияла и позиция турецкой лиры на международном рынке, указал эксперт.

За июнь этого года поставки российской продукции в Турцию упали до минимального месячного уровня с конца "досанкционного" 2021 года. Какое будуще ждет торговые отношения стран в ближайшем периоде, если не будет решен зерновой вопрос, неизвестно.