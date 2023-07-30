Россия предложила Африке замену зерновой сделки – соглашение уже подписано

Россия предложила Африке замену зерновой сделки – соглашение уже подписано
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Страны расширяют торговое сотрудничество

После прошедшего в Санкт-Петербурге первого российско-африканского саммита сторонам удалось обсудить самые острые вопросы – в том числе и черноморскую инциативу. Африканские представители приехали в Россию, чтобы попросить Путина продлить сделку, однако он сделал им более интересное предложение на замену. 

Еще на прошлой неделе источники утверждали, что Москва готовится заменить украинское зерно на международном рынке. Российские представители подготовили план, согласно которому могут продавать произведенное в стране зерно в нуждающиеся страны по специальному торговому пути. Ожидалось, что предложение президент России лично озвучит во время саммита. 

Позже российская сторона заявила, что обсуждение альтернативы черноморской инициативы и правда стоит в повестке мероприятия, но каких-либо подробностей приводить не стали. 

Сейчас стало известно, что по итогам саммита между Россией и Африкой было подписано несколько новых торговых соглашений. К примеру, которое касается запуска морского коммерческого контейнерного сообщения с Египтом, что в перспективе позволит открыть там хаб, снабжающий Северную и Центральную Африку.

Другое соглашение подразумевает контейнерные перевозки между Санкт-Петербургом и ЮАР. Оосуществлять их будет компания FESCO, которая уже отправила первый рейс с солнечными батареями.

Планируется ли в дальнейшем использовать маршрут для перевозки сельскохозяйственной продукции не указывается, однако, по словам представителей перевозчика, некоторые пути могут использоваться для осуществления "сезонных маршрутов".

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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