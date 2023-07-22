Раскрыт хитрый трюк Путина с отказом от зерновой сделки

Раскрыт хитрый трюк Путина с отказом от зерновой сделки
Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Россия только выиграет от решения властей

После того, как Москва вышла из соглашения ООН по черноморской инициативе, российские власти стали проталкивать план поставок зерна в Африку для исключения Украины с мирового рынка продовольствия. Это стало хитрым трюком Владимира Путина, поскольку подобное решение может благоприятно сказаться на российской экономике и нанести удар по украинскому государству.

Источники FT, знакомые с ситуацией, утверждают, что российский президент уже сделал предложение Катару, согласно которому страна будет платить за поставку российского зерна в Турцию, которая в итоге займется распределением ресурса в нуждающиеся страны. 

По словам осведомителей, инициатива пошла со стороны Москвы в неофициальном формате еще в прошлом году, и тогда страны решили от предложения отказаться. Однако, допускает издание, в свете новых реалий Катар и Турция вполне способны поддержать Россию.

Украинцы говорят, что знают о предложении Москвы и предпринимают усилия, чтобы препятствовать положительному решению по этому вопросу. Ожидается, что официальная инициатива со стороны России может быть озвучена либо на саммите с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге, либо во время визита Путина в Турцию.

"Это настоящий трюк", – реагируют в кулуарах участники переговорной группы.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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