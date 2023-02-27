Как сэкономить на турпоездках: самые простые способы

Как сэкономить на турпоездках: самые простые способы
Viktor Borzyh/www.globallookpress.com
Планировать нужно все заранее

Не за горами весна – а значит, пора планировать поездки. Турэксперты рекомендуют не рубить с плеча, а как следует все обдумать и распланировать, чтобы сэкономить.

Тревел-журналист Светлана Демидова рекомендует заранее поискать наиболее выгодные транспорт, развлечения и покупки. Для этого можно не только пообщаться с уже отдохнувшими и отдыхающими людьми.

"Так мы сэкономили несколько сот долларов в Эмиратах. Мы отдыхали на самом дальнем эмирате – Фуджейра. Экскурсия в Дубай на троих была объявлена запредельная. Пообщавшись с русскоязычными в отеле, узнали что в Дубай отвозит и привозит обратно микроавтобус по очень выгодным ценам. Так мы побывали в Дубае. А бывают и вовсе бесплатные автобусы в торговые центры. Старайтесь бронировать их как можно скорее", – рассказывают эксперты.

Экскурсии можно организовать для себя самостоятельно – сэкономив как средства, так и деньги. И помните об общественном транспорте – он присутствует во всех странах мира.

"Изучите варианты экскурсий от местных жителей – нередко вам покажут те же места, но дешевле, интереснее и без завозов в сувенирные магазины или на дегустации сыров", – рассказала Демидова.

Источник: Tulapressa ✓ Надежный источник
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