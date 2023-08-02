Бьет по карману: названы самые дорогие отпуска россиян

Бьет по карману: названы самые дорогие отпуска россиян
Фото: unsplash.com
Некоторым отдых влетел в копеечку

Сезон отпусков подходит к концу, а аналитики уже начали подводить итоги. Кто-то в этому году решил отдохнуть скромно, ведь на фоне падения курса рубля туры за границу выросли в цене. А кто-то решил ни в чем себе не отказывать и спустил на долгожданные каникулы миллионы. 

Так, самым дорогим отпуском россиян признали 14 ночей на турецком Бодруме. Взрослая компания с тремя детьми потратила на отдых 3,7 миллиона рублей. Правда, путешественникам оказались доступны не все прелести беззаботного отдыха. Например, вместо шведского стола они предпочли приобрести тариф с завтраками.

Далее в списке следует курорт Калифея в Греции. Россияне купили тур на 10 дней, разместившись в пятизвездочном отеле с завтраками, обедами и ужинами. Семья из четырех человек отдала за такое удовольствие полтора миллиона рублей.

На третьей строчке расположился мальдивский остров Кударикилу. Пара отдыхала восемь дней в пятизвездочном отеле с включенными завтраками. Такой отпуск возлюбленным обошелся в 1,2 миллиона рублей. 

На родине россияне тоже умудрились отдохнуть на широкую ногу. Самыми затратными стали московские каникулы. Месяц в столичном мини-отеле с полным пансионом обошелся в 878 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что некоторые россияне решили отложить отдых на зиму. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, где можно недорого отдохнуть в холодное время года. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Инцидент на границе едва не привел к столкновению Польши и Белоруссии

Страны обмениваются взаимными обвинениями

"Месть Путина" обеспокоила представителей МУС

Судьи отреагировали на решение МВД России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей