Бьет по карману: названы самые дорогие отпуска россиян

Некоторым отдых влетел в копеечку

Сезон отпусков подходит к концу, а аналитики уже начали подводить итоги. Кто-то в этому году решил отдохнуть скромно, ведь на фоне падения курса рубля туры за границу выросли в цене. А кто-то решил ни в чем себе не отказывать и спустил на долгожданные каникулы миллионы.

Так, самым дорогим отпуском россиян признали 14 ночей на турецком Бодруме. Взрослая компания с тремя детьми потратила на отдых 3,7 миллиона рублей. Правда, путешественникам оказались доступны не все прелести беззаботного отдыха. Например, вместо шведского стола они предпочли приобрести тариф с завтраками.

Далее в списке следует курорт Калифея в Греции. Россияне купили тур на 10 дней, разместившись в пятизвездочном отеле с завтраками, обедами и ужинами. Семья из четырех человек отдала за такое удовольствие полтора миллиона рублей.

На третьей строчке расположился мальдивский остров Кударикилу. Пара отдыхала восемь дней в пятизвездочном отеле с включенными завтраками. Такой отпуск возлюбленным обошелся в 1,2 миллиона рублей.

На родине россияне тоже умудрились отдохнуть на широкую ногу. Самыми затратными стали московские каникулы. Месяц в столичном мини-отеле с полным пансионом обошелся в 878 тысяч рублей.

Стоит отметить, что некоторые россияне решили отложить отдых на зиму. Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, где можно недорого отдохнуть в холодное время года.