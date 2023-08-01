Россиянам рассказали о самых дешевых курортах

Зимой многие россияне любят отправиться в путешествие в теплые края, чтобы скрасить холодные снежные будни и сделать своеобразную передышку. Особенно хорошо для этого подходят зимние каникулы, однако цены в такой период зачастую резко возрастают в связи с повышением спроса.

Именно поэтому кажется, что путешествия зимой для некоторых категорий граждан теперь стали недоступны, но это совсем не так. Эксперты назвали направления для зимнего отдыха, которые по-прежнему остаются недорогими и привлекательными.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что самыми дешевыми зимними пляжными направлениями в 2023 году будут Египет и ОАЭ. Также в этом списке находятся Египет. Туда семье из двух человек на шесть ночей можно слетать примерно за 134 тысячи рублей. По этой цене можно разместиться в трехзвездочном отеле и питаться по системе "все включено, шведский стол".

В Арабских Эмиратах этой зимой семье из двух человек можно будет отдохнуть примерно за 152 тысячи рублей. Если же ваш бюджет позволяет немного расширить параметры поиска тура, то вы вполне можете отправиться в Таиланд, который стоит немного дороже.

Несмотря на то, что цены там выросли за последнее время, эта страна остается одной из самых демократичных в плане отдыха россиян. В такие места как Шри-Ланка, Вьетнам и Гоа на девять ночей можно улететь за 174 тысячи рублей.

Более экзотические направления – Куба и Сейшелы, которые предлагают туристам белоснежные пляжи и хороший сервис.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россияне назвали самые опасные для отдыха страны.