Не спасет даже скидка: в эти страны точно не стоит лететь в отпуск осенью

Не спасет даже скидка: в эти страны точно не стоит лететь в отпуск осенью
Туризм. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Отдых будет безнадежно испорчен

Осень заманчивая пора для тех, кто не успел слетать в отпуск летом. Однако такая перспектива неоднозначна. С одной стороны, цены на путевки осенью заметно снижаются, ведь у школьников и студентов начинаются учебные будни. Из-за низкого спроса ценники становятся выгодными. Но с другой стороны, в этот период в некоторые страны не стоит лететь даже с огромной скидкой. 

При планировании осеннего отпуска лучше заранее узнать нюансы климата в той или иной стране. Погода и другие факторы могут пойти вразрез с вашим представлением об идеальном отпуске. 

Если вы с трудом переносите жару, не стоит ехать осенью в ОАЭ, так как зной там порой зашкаливает, и люди спасаются только в магазинах, на работе с кондиционерами и в машинах. Отдыхать в такое время практически невозможно, дышать просто нечем. Сюда можно отправиться в ноябре, когда температура будет ниже 40 градусов. 

Также не стоит лететь осенью в Индию, на Филиппины и на Кубу. В это время в тех краях наступает сезон дождей. В такие направления лучше отправляться зимой, когда погода там благоприятная. Эксперты советуют перед тем, как планировать отпуск осенью, почитать отзывы и ознакомиться с погодой на будущее. 

Источник: Новости восточной ленты ✓ Надежный источник
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