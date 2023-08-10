После удара в спину туристам Турция осознала свою ошибку

Россияне были золотой жилой для турков

Небывалый рост цен на отдых на турецких курортах стал шоком для многих российских туристов. Огромное количество наших соотечествеников ежегодно отдыхали в Турции, так как отпуск на местных курортах позволял не только получить удовольствие от моря и пляжей, но и сэкономить деньги. Однако в этом году все кардинально изменилось.



Невероятный взлет цен на отдых в этом солнечном государстве привел к тому, что многие россияне попросту потеряли возможность отдохнуть за границей. Раньше путешествие в Турцию на всю семью было подъемным по деньгам для многих жителей нашей страны. Теперь же турецкие курорты сравнялись по цене с экзотическими направлениями.



Ранее "Утро.ру" рассказывало, что заставило Турцию ударить в спину туристам. Местные власти почему-то решили, что смогут разобраться со своими экономическими проблемами за счет отдыхающих. Однако такая политика вышла боком Анкаре. Число посетителей Турции резко сократилось. Об этом уже бьют тревогу местные отельеры.



Так, еще в 2019-м году только один популярный турецкий курорт Анталья привлек шесть миллионов российских туристов. В прошлом году этот показатель составил ровно половину – 3,5 миллиона. Сейчас местные власти пытаются предпринять все для того, чтобы прекратить отток туристов и сделать страну снова привлекательной для россиян.

