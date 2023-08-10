После удара в спину туристам Турция осознала свою ошибку

После удара в спину туристам Турция осознала свою ошибку
Фото: www.unsplash.com
Россияне были золотой жилой для турков

Небывалый рост цен на отдых на турецких курортах стал шоком для многих российских туристов. Огромное количество наших соотечествеников ежегодно отдыхали в Турции, так как отпуск на местных курортах позволял не только получить удовольствие от моря и пляжей, но и сэкономить деньги. Однако в этом году все кардинально изменилось.

Невероятный взлет цен на отдых в этом солнечном государстве привел к тому, что многие россияне попросту потеряли возможность отдохнуть за границей. Раньше путешествие в Турцию на всю семью было подъемным по деньгам для многих жителей нашей страны. Теперь же турецкие курорты сравнялись по цене с экзотическими направлениями.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что заставило Турцию ударить в спину туристам. Местные власти почему-то решили, что смогут разобраться со своими экономическими проблемами за счет отдыхающих. Однако такая политика вышла боком Анкаре. Число посетителей Турции резко сократилось. Об этом уже бьют тревогу местные отельеры.

Так, еще в 2019-м году только один популярный турецкий курорт Анталья привлек шесть миллионов российских туристов. В прошлом году этот показатель составил ровно половину – 3,5 миллиона. Сейчас местные власти пытаются предпринять все для того, чтобы прекратить отток туристов и сделать страну снова привлекательной для россиян.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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