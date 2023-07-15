Что заставило Турцию ударить в спину туристам

Россияне раздосадованы значительным повышением цен на отдых

Туристические поездки на привлекательные курорты Турции, которые всегда были излюбленным направлением для отечественных путешественников, стали заметно дороже из-за скачка инфляционных показателей и обесценивания нацвалюты турецкого государства.



Тариел Гажиенко, которые владеет международной сетью турагентств GiTravel и является высококлассным экспертом в данной сфере, объясняет взлет цен в первую очередь внутренней инфляцией в Турции и обесцениванием местной лиры. Это делает товары и услуги дороже для отельеров, которые вынуждены повышать цены, чтобы сохранить качество своего сервиса.

Кроме того, изменения воздушных коридоров и санкции также оказали влияние на рост стоимости туров в Турцию. Увеличение времени полета и санкции на российские авиакомпании привели к увеличению расходов. В результате, стоимость туров в Турцию выросла на 40-50% по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, российские туристы столкнулись с серьезным ростом цен на туры в Турцию из-за сложившейся ситуации с инфляцией и обесцениванием национальной валюты. Это создает определенные трудности для отдыхающих, которые должны пересмотреть свои планы и бюджеты для отпуска. Для многих это стало настоящим ударом в спину – турецкие курорты пользовались особой популярностью у экономных путешественников, которым теперь сложно организовать себе отпуск за границей.

