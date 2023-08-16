Горящие путевки в прошлом: как теперь сэкономить на отдыхе

Эксперт поделилась хитростями

Далеко не каждый может позволить себе выбраться на масштабный отдых хотя бы раз в год. Особенно в условии нынешних цен, которые нельзя назвать самыми демократичными. Надеясь сэкономить, некоторые по-прежнему уповают на возможность приобрести горящий тур по выгодной цене. Но эксперты уверены, что на сегодняшний день это уже не самый верный способ сберечь семейный бюджет.

Операционный директор компании YouTravel.me Инна Захарова раскрыла хитрости, которые помогут значительно сэкономить на отдыхе. И покупка горящих туров, по ее словам, к ним в 2023 году уже не относятся. Если верить специалисту, эта практика практически прекратила свое существование.

К счастью, существуют и другие методы, благодаря которым можно сократить расходы на отпуск. Вместо покупки горящих туров Захарова советует обратить внимание на скидки и акции, предлагаемые отелями напрямую. Кроме того, в целях экономии следует рассмотреть различные направления и варианты отдыха.

Среди наиболее бюджетных зарубежных направлений эксперт выделила Азербайджан, ОАЭ и Абхазию. Также специалист порекомендовала рассмотреть для покупки групповые туры в Китай. По ее словам, подобные предложения сейчас на 20-30% ниже индивидуальных.

Еще одна хитрость, помогающая потратить меньше средств – путешествие на яхте. Если верить эксперту, приобрести круиз сейчас выгоднее, чем остановиться в отеле. Кроме того, специалист призвала россиян присмотреться к авторским турам. Однако в таком случае стоит обратить особое внимание на отзывы и предлагаемые условия.

"Предложения от тревел-экспертов в сегменте авторского туризма могут быть более чем привлекательны", – заверила Захарова.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что раскрыта хитрость с полетами за границу. Благодаря ей авиабилеты обойдутся на 20% дешевле.