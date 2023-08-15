Дешевле на 20%: раскрыта хитрость с полетами за границу

Можно сэкономить на билетах

Этим летом россияне возмущены стоимостью отпусков за границей. Неудивительно, что многие предпочли остаться на родине, отправившись на местные курорты. Кого-то взлетевшие цены на перелеты и размещение за рубежом не остановили, ведь нашлись те, кто долгожданные выходные провел в Турции или Египте.

А что делать тем, кто все еще мечтает оказаться за границей? К счастью, раскрыта хитрость с полетами из России, которая позволяет сэкономить деньги. Возможно, долгожданный отпуск стоит перенести на холодное время года. Как оказалось, если купить билеты в определенный месяц, то путешествие за рубеж в новогодние праздники получится гораздо выгоднее.

Итак, аналитики советуют приобретать билеты в сентябре на конец декабря. Они обойдутся на 20% дешевле. Отмечается, что в страны дальнего зарубежья они стоят в среднем на 20% меньше, а в страны ближнего – на 23%. Стоит отметить, что и на билетах по России тоже можно сэкономить, приобретая их по такой схеме. Они обойдутся дешевле на 10%.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, где можно отдохнуть бюджетно до конца августа. Эксперты назвали два жарких курорта, где можно выгодно арендовать жилье.