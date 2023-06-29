По цене авиабилетов: путевки на популярный курорт резко подешевели

По цене авиабилетов: путевки на популярный курорт резко подешевели
Фото: www.unsplash.com
Россиянам подсказали способ отдохнуть и не обанкротиться

Эксперты по туризму поспешили поделиться важной информацией. Сейчас на популярном у российских туристов курорте – Египте начинается обвал цен на путевки. Так, посетить страну пирамид можно по цене билета на самолет.

Сообщается, что неделька на Красном море с вылетом из российской столицы обойдется в 84 тысячи рублей за двоих. За эти деньги можно отдохнуть на популярном курорте Шарм-эш-Шейх. Туристов разместят в отеле четыре звезды, к их услугам будет излюбленная россиянами система "все включено".

Такой привлекательный пакет можно приобрести на первые недели июля. Отмечается, что еще в конце мая аналогичные предложения стоили гораздо дороже. В менее комфортабельную гостиницу уровня три звезды можно было купить путевку не дешевле 122 тысяч рублей.

При этом нужно помнить, что в июле в Египте начинается сильная жара, люди, которые плохо переносят зной, вряд ли получат большое удовольствие от отпуска под палящим солнцем.

К слову, ранее в Альянсе турагентств напомнили, что в нашей стране есть много привлекательных мест для туризма. В частности, обязательно нужно посетить Золотое кольцо, Карелию, Калининград и Крым, передает информационный ресурс "Радио 1".

Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", согласно данным недавнего опроса, порядка трети россиян планируют путешествия по родной стране в текущем году.

Источник: Profi.Travel ✓ Надежный источник
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