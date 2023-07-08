В Роскачестве назвали способы купить дешевые авиабилеты

Есть несколько схем по поиску дешевых билетов на самолет

Лето в самом разгаре, а это значит, что наступил сезон отпусков. Найти и купить авиабилеты в разные уголки мира можно вполне легко, но вот сколько они будут стоить – большой вопрос.

Специалисты Роскачества рекомендуют россиянам приобретать авиабилеты заранее. Так можно сэкономить внушительную сумму денег. Особенно это актуально, если речь идет о пике сезона отпусков.

Если же речь идет о других датах, то здесь могут сработать другие инструменты для выгодной покупки. Исследововав сервисы Aviasales и OneTwoTrip, эксперты пришли к выводу, что дешевые авиабилеты на внутренние перелеты лучше брать за три-шесть недель, а на международные – за два-три месяца. В пик сезона можно покупать билеты еще раньше.

Искать дешевые авиабилеты можно в любое время суток и в любой день недели. От этого не зависит стоимость. При этом, дата вылета, безусловно, влияет на цену. Специалисты Роскачества советуют изменить даты вылета на два-три дня до и после запланированной даты вылета и сравнить цены. Иногда разница может быть ощутимой.

Еще один способ сэкономить на билетах – оплатить багаж сразу. В аэропорте эта цена будет гораздо выше. Также рекомендуется подписаться на уведомления об изменении цены на авиабилеты. Тогда можно "поймать" дешевый авиабилет.