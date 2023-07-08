В Роскачестве назвали способы купить дешевые авиабилеты

В Роскачестве назвали способы купить дешевые авиабилеты
Авиабилеты. Фото: Aleksey Smyshlyaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Есть несколько схем по поиску дешевых билетов на самолет

Лето в самом разгаре, а это значит, что наступил сезон отпусков. Найти и купить авиабилеты в разные уголки мира можно вполне легко, но вот сколько они будут стоить – большой вопрос. 

Специалисты Роскачества рекомендуют россиянам приобретать авиабилеты заранее. Так можно сэкономить внушительную сумму денег. Особенно это актуально, если речь идет о пике сезона отпусков. 

Если же речь идет о других датах, то здесь могут сработать другие инструменты для выгодной покупки. Исследововав сервисы Aviasales и OneTwoTrip, эксперты пришли к выводу, что дешевые авиабилеты на внутренние перелеты лучше брать за три-шесть недель, а на международные – за два-три месяца. В пик сезона можно покупать билеты еще раньше. 

Искать дешевые авиабилеты можно в любое время суток и в любой день недели. От этого не зависит стоимость. При этом, дата вылета, безусловно, влияет на цену. Специалисты Роскачества советуют изменить даты вылета на два-три дня до и после запланированной даты вылета и сравнить цены. Иногда разница может быть ощутимой.

Еще один способ сэкономить на билетах – оплатить багаж сразу. В аэропорте эта цена будет гораздо выше. Также рекомендуется подписаться на уведомления об изменении  цены на авиабилеты. Тогда можно "поймать" дешевый авиабилет. 

Источник: Rambler ✓ Надежный источник
новости партнеров

Тонкая ирония: Мариинский театр посвятил месяц Вагнеру после мятежа

Россияне в восторге от маркетинговой уловки

МАГАТЭ вынесло вердикт о возможном подрыве Запорожской АЭС

Объект удалось осмотреть на наличие взрывчатки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей