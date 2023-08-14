"Моемся в бассейне, завтрак 6 тысяч": отпуск на популярном курорте обернулся кошмаром

"Моемся в бассейне, завтрак 6 тысяч": отпуск на популярном курорте обернулся кошмаром
Фото: IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang/www.globallookpress.com
Цены на отдых взлетели

В этом году отпуска даже на самых популярных курортах влетели россиянам в копеечку. На цены жалуются даже те, у кого за рубежом есть собственное жилье. Туристы пообщались с журналистами и рассказали, как долгожданный отдых обернулся для них кошмаром, ведь многим пришлось экономить даже на бытовых вещах. 

Одна из путешественниц призналась, что еще до поездки в Болгарию ее предупредили, что пребывание там обойдется дорого. В итоге обладательница собственных "квадратов" убедилась в этом на личном опыте. Цены на коммунальные услуги оказались настолько затратными, что ей и ее знакомым пришлось экономить на воде и электричестве: кто-то не пользовался кондиционером, кто-то ходил в туалет в кафе, а кто-то моется в бассейне. И все это для того, чтобы сохранить свои сбережения.

Многие едут в Болгарию, чтобы насладиться обычными отпускными развлечениями. Однако в этом году стоит быть готовым к тому, что любой досуг серьезно ударит по кошельку. Переводя на российскую валюту, аренда лежака на пляже обойдется в 550 рублей, а просмотр достопримечательностей с гидом – в более чем 15 тысяч рублей.

В Турции дела обстоят не лучше. По словам туристов, цены в сравнении с прошлым годом заметно взлетели. Например, самые скромные ужины и завтраки на компанию обходятся в 5-6 тысяч рублей. На размещение в гостинице в Стамбуле, как поведали отдыхающие, пришлось потратить больше 15 тысяч рублей. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему почти сутки пассажиры рейса Анталья – Москва не могли вернуться на Родину.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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