Началась паника: россияне сутки заперты в аэропорту Турции

Люди не на шутку перепуганы

Почти сутки пассажиры рейса Анталья – Москва не могли вернуться на Родину. Попавшие в неприятную ситуацию люди жалуются на происходящее в социальных сетях.



Одна из несчастных пассажирок в беседе с журналистами "Пятого канала" рассказала, что рейс задержали из-за проблем с самолетом. По предварительной версии, у лайнера сломалось устройство пуска двигателей.

"У людей началась паника, они закричали, что не хотят лететь", – рассказывает россиянка.

В итоге всех пассажиров попросили освободить борт. Самолет должен был покинуть воздушную гавань в 11:35 13 августа. Перенос на 20:30 также был сорван. Такие приключения точно испортили туристам впечатление об отпуске.

