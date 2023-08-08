Лишенные Европы туристы ринулись в страну с сомнительной репутацией

Лишенные Европы туристы ринулись в страну с сомнительной репутацией
Фото: www.unsplash.com
Люди ищут любую возможность хорошенько отдохнуть

Затянувшаяся пандемия коронавирусной инфекции резко обрушила туристический бизнес. COVID-19 отступил, однако для жителей нашей страны по факту мало что изменилось. Из-за событий, развернувшихся на международной арене, большинство европейских стран не хотят видеть наших граждан на своей территории даже в качестве туристов. На этом фоне все большей популярностью пользуются непривычные для российского туриста страны.

Так, эксперты по туризму рассказали, что сейчас невероятный интерес в плане путешествий вызывает Иран. Еще несколько лет назад сложно было представить, что туристы из нашей страны будут массово ездить в это государство. Долгое время бытовало мнение, что современному человеку в Иране достаточно сложно – строгие мусульманские запреты, специфическое отношение к женщинам и другие нюансы вычеркивали эту восточную страну из списка самых привлекательных для путешествий мест.

Однако времена меняются, туристов радует, что в Иран можно добраться прямым рейсом, там проводят интересные экскурсионные программы, а богатая местная кухня удовлетворит даже гурманов, передает телеканал RT. Именно поэтому туристы все чаще интересуются программами в эту страну. Тем более, что вскоре в Иран могут начать проводить безвизовые групповые путешествия.

К слову, ранее в популярном у россиян Таиланде местные власти подложили свинью туристам.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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