Грабители поближе: в Таиланде туристам подложили свинью

Путешественники недовольны решением властей

Популярные у россиян и жителей других стран тайские курорты рискуют стать менее привлекательными. В первую очередь, речь идет об одном из самых востребованных направлений – острове Пхукет. Дело в том, что местные власти решили подложить своего рода свинью туристам – агрессивных макак хотят пересилить поближе к отдыхающим.



В последнее время макаки стали настоящей бедой людей, решивших расслабиться на тайских курортах. Агрессивные обезьяны часто нападают на людей, грабят их среди белого дня – оставить рюкзак без присмотра уже нельзя. Более того, обезьяна вполне может напасть на человека сумкой и вырвать у него вещи.



Острые зубы и когти животных способны привести к серьезным травмам у туристов. Поэтому люди предпочитают не спорить с обезьянами и вынуждены отдавать им свои вещи. Разумеется, такой колорит азиатского курорта никого не радует.



Теперь же макак хотят пересилить из густонаселенных районов Пхетчабури на Пхукет. Первый этап этой программы уже успешно завершился. Известно, что Пхетчабури очень серьезно пострадал от макак. Обезьяны пробираются в дома и ломают уличные фонари. В этом районе их слишком много, поэтому часть переселили на Пхукет. Таким образом, положение дел туристов на этом острове существенно ухудшится.



К слову, ранее "Утро" опубликовало видеоролик с нападением целой ОПГ из обезьян-воров на туристов.

