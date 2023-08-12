Деньги не проблема: какие звезды отправились на отдых за границу

Фото: соцсети Фото: соцсети
Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети
Многие отдали за поездку огромные суммы

Нестабильная политическая ситуация не повод для российских звезд отменять запланированный отдых. Многие предпочитают уехать подальше от назойливых поклонников и расслабиться без лишнего внимания к своей персоне. В это году самыми популярными направлениями у них оказались европейские страны и, конечно же, Турция. "Утро.ру" расскажет, какие знаменитости решили отправиться на отдых за границу.

Турция

Предпочтение турецким курортам отдали две знаменитые блондинки: актриса Наталья Рудова и телеведущая Регина Тодоренко. Первая проводила отпуск в компании друзей, хвастаясь своими фото на яхте в купальнике. Вторая, напротив, была с детьми и мужем, из-за чего признавалась в соцсетях, что после этого ей нужен еще один отдых в одиночестве.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Европа

Предпочтение европейским курортам решили отдать Лера Кудрявцева, Ксения Собчак, Ксения Бородина и Агата Муцениеце. Они остановились на некоторое время в Италии, Испании и Болгарии.

Болгарские курорты выбрала Кудрявцева, нежась возле бассейна и катаясь на сапах.

Агата Муцениеце отправилась в Италию. Впрочем, как и Ксения Бородина, которая до этого вместе с дочками посетила несколько европейских стран.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ксения Собчак несколько недель провела на испанских курортах. Компанию ей составили певица Глюкоза, супруг Константин Богомолов, а также мать Людмила Нарусова. Впрочем, свой отъезд из России сенатор опровергала, несмотря на публикации дочери в соцсетях.

Фото: соцсети

Отдых за границей в текущих условиях является довольно затратным. Для российских граждан подобные поездки стоят, как минимум, 150 тысяч рублей на человека. А в условиях скачущего курса рубля туры могут и вовсе оказаться разорительными. Однако для звезд из России деньги не проблема.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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