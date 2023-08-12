Деньги не проблема: какие звезды отправились на отдых за границу

Многие отдали за поездку огромные суммы

Нестабильная политическая ситуация не повод для российских звезд отменять запланированный отдых. Многие предпочитают уехать подальше от назойливых поклонников и расслабиться без лишнего внимания к своей персоне. В это году самыми популярными направлениями у них оказались европейские страны и, конечно же, Турция. "Утро.ру" расскажет, какие знаменитости решили отправиться на отдых за границу.

Турция

Предпочтение турецким курортам отдали две знаменитые блондинки: актриса Наталья Рудова и телеведущая Регина Тодоренко. Первая проводила отпуск в компании друзей, хвастаясь своими фото на яхте в купальнике. Вторая, напротив, была с детьми и мужем, из-за чего признавалась в соцсетях, что после этого ей нужен еще один отдых в одиночестве.

Европа

Предпочтение европейским курортам решили отдать Лера Кудрявцева, Ксения Собчак, Ксения Бородина и Агата Муцениеце. Они остановились на некоторое время в Италии, Испании и Болгарии.

Болгарские курорты выбрала Кудрявцева, нежась возле бассейна и катаясь на сапах.

Агата Муцениеце отправилась в Италию. Впрочем, как и Ксения Бородина, которая до этого вместе с дочками посетила несколько европейских стран.

Ксения Собчак несколько недель провела на испанских курортах. Компанию ей составили певица Глюкоза, супруг Константин Богомолов, а также мать Людмила Нарусова. Впрочем, свой отъезд из России сенатор опровергала, несмотря на публикации дочери в соцсетях.

Отдых за границей в текущих условиях является довольно затратным. Для российских граждан подобные поездки стоят, как минимум, 150 тысяч рублей на человека. А в условиях скачущего курса рубля туры могут и вовсе оказаться разорительными. Однако для звезд из России деньги не проблема.